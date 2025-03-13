Tobb Öncülüğünde Malatya’ya Gıda Yardımı

YARDIM KAMPANYASI BAŞLADI

Malatya’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yürütülen yardım kampanyası dahilinde 70’in üzerindeki konteyner kentte yaşayan depremzedelere 27 binin üzerinde gıda paketi dağıtılmaya başlandı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Devletimizin gücü ve sivil toplumun desteğiyle yaraları sarmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

GIDA YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

TOBB’un öncülüğünde, Malatya’daki konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere gıda kolileri ulaştırıyor. MİAD Konteyner Kentte yapılan dağıtım sırasında Ramazan Özcan, “Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremin izlerini silmek için devletimizin yoğun mücadelesi sürüyor. TOBB, depremin ilk anından itibaren sahada aktif olarak yer alıyor. Gıda yardımları, çadır desteği ve konut projeleriyle süreci destekliyoruz. Bugün Malatya’da 70’in üzerindeki konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımıza 27 binin üzerinde gıda paketi ulaştırıyoruz” dedi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının koordineli çalışmasının önemine dikkat çekerek, “Bugün Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Özcan ile birlikte TOBB’un gönderdiği yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Valimiz Seddar Yavuz’un talimatlarıyla sahadayız. Depremden bu yana devletimiz tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Ancak odalarımızın ve borsalarımızın desteği bizler için çok kıymetli. Tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yardımların, Ramazan Bayramı öncesinde tüm konteyner kentlerdeki depremzedelere ulaşması planlanıyor.