Tobb Verilerine Göre Şirket Sayıları Düştü

ŞİRKET KURULUMUNDA AZALMA GÖRÜLÜYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılının ilk 5 ayında kurulan şirket sayısının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,6 azaldığını bildirdi. TOBB, 2025 yılına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini duyurdu. 2025’in ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 2,6, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 26,7 oranında geriledi. Ancak, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,1 oranında artış gösterdi.

KAPANAN ŞİRKETLERİN SAYISI ARTIYOR

2025’in ilk 5 ayında, 2024’ün aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 12, kapanan kooperatif sayısında yüzde 5,1 artış meydana geldi. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 9,5 azalma gözlemlendi. Mayıs ayı verileri de önemli bulgular içerirken, Mayıs 2025’te kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,0’lık bir azalma kaydedildi. Kurulan kooperatif sayısı da yüzde 32,5 oranında azalmış durumda. Öte yandan, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 oranında artış gösterdi.

SEKTÖREL DAĞILIMDA DEĞİŞİM

Mayıs 2025’te kapanan şirket sayısı, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9 artarken, kapanan kooperatif sayısı da yüzde 23,3 artış kaydetti. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 8,7 azalma oldu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 15,5’lik bir artış yaşandı. Nisan ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 15,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 19,7 oranında artış olduğunu belirtmek gerekiyor.

ŞİRKETLERİN DAĞILIMI VE SERMAYE ARTIŞI

Mayıs 2025’te kurulan toplam 8 bin 956 şirket ve kooperatifin yüzde 87,8’i limited şirket, yüzde 10,1’i anonim şirket, yüzde 2,1’i ise kooperatif şirketi olarak kayıtlara geçti. Şirketlerin yaklaşık yüzde 37,3’ü İstanbul, yüzde 11’i Ankara ve yüzde 6,3’ü İzmir’de kuruldu. Mayıs ayında Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Ayrıca, şirketlerin toplam sermayesinin bir önceki aya göre yüzde 37,7 oranında artış gösterdiği rapor edildi.

SEKTÖRLER HIZLA BÜYÜYOR

TOBB’un açıkladığı verilere göre, 2025 yılında toplam 45 bin 749 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan 40 bin 66 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 57’sini, 4 bin 825 anonim şirket ise yüzde 43’ünü oluşturuyor. Mayıs ayında en fazla şirket kurulan sektörler arasında ticaret ve inşaat ilk sırada yer aldı. Mayıs ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 973’ü ticaret, bin 322’si inşaat ve bin 67’si imalat sektöründe kuruldu. Kapanan şirket ve kooperatiflerin de büyük bir kısmı toptan ve perakende ticaretten geldi.