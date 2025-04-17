TÖDEB, Fintech Fuarı’nı Açıkladı

TÖDEB ARA FINTECH FUARI AÇILDI

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen TÖDEB Agora Fintech Fuarı, düzenlenen bir törenle kapılarını açtı. Bu etkinlik, sektör paydaşlarını, uluslararası katılımcıları ve kamu kurumu temsilcilerini bir araya getirdi. Açılış konuşmasında TÖDEB Başkanı Serhat Dolaz, fuarın tekrar düzenlenmesinin kendisinde yarattığı memnuniyeti ifade ederek, “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz TÖDEB Agora Fintech Fuarı’nda tekrar bir araya geldik. Sektör paydaşlarımız, yurt dışından katılımcılar ve kamu kurumlarına katılımcılarla beraber bu organizasyonun startını verdik” dedi.

TÜRKİYE’NİN FINTECH ÇEKİM MERKEZİ OLDUĞU VURGUSU

Dolaz, Türkiye’nin Fintech sektörü için önemli bir cazibe merkezi olduğunu vurguladı ve “Herkes açılış konuşmalarında bahsetti, burası sektör olarak ülkedeki cazibe merkezlerinden bir tanesi. Oldukça yüksek yatırım potansiyeli olan bir sektörde çalışmak gerçekten büyük heyecan veriyor bizlere. Ben TÖDEB adına, birliğimizin üyeleri adına ve sektördeki paydaşlarımız adına gurur ve onur duyduğum bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

FINTECH EKOSİSTEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye’deki Fintech ekosisteminin büyüklüğüne işaret eden Dolaz, “Türkiye’de Fintech başlığı altında toplanan 900’ün üzerinde bir şirket topluluğu var. Türkiye’nin ödeme ve elektronik para kuruluşlarına üye lisanslı 90 adet kuruluşumuz var” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin teknolojik altyapı ve insan kaynakları açısından uluslararası rekabette güçlü bir konumda olduğunu belirten Dolaz, “Yurt dışındaki örneklere baktığımızda hem teknolojik altyapı hem de insan kaynakları anlamında gayet rahatlıkla rekabet edebileceğimiz bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Önümüzdeki yıllarda burada gerçekten inovasyon üreten teknolojilerle yurt dışındaki yabancı yatırımcının ilgisini çekebilecek noktaya gelmesi için hem kamu kurumları hem birlikler hem de sektördeki paydaşlar omuz omuza burada iyi işler inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

– İSTANBUL