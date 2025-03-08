Tofaş Kazasında Ölü Sayısı 3 Oldu

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ NOHUL

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada Tofaş marka araç tamamen hurdaya döndü ve ölü sayısı 3’e yükseldi. Olay, saat 18.45 civarında Çaydurt mevkiinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, İstanbul yönünde ilerleyen M.B. yönetimindeki 41 AGF 939 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak taklalar atarak ağır hasar aldı.

YETKİLİ KURULUŞLARIN MÜDAHALESİ

Kaza sonrasında olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü M.B. ağır yaralanarak tedavi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen M.B. yaşamını yitirdi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan E.D. ve A.K. da olay yerinde hayatlarını kaybetti.

KAZANIN SEBEPLERİ VE DURUMU

Bu trajik kaza, sürücülerin dikkatli olmalarının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Trafik güvenliği, her zaman öncelikli bir konu olabiliyor. Yetkili mercilerin kaza ile ilgili yapacağı incelemeler, benzer kazaların önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir.