Tofaş’ta Yeni Yönetim Başlığı Değişimi

TOFAŞ’TA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Tofaş, Stellantis Türkiye’yi devralarak dikkatleri üzerine çektiği yeni bir dönem başlatıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Tofaş’ın yeni Yönetim Kurulu üyeleri duyuruldu. Şirket, Rekabet Kurumu’na verdiği taahhütü yerine getirerek Koç Ailesi’ni yönetimden çıkardı. Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılırken, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. KAP’a yapılan o açıklamada, “Koç Topluluğu şirketlerinden Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda Koç Ailesi mensuplarından bir üye bulunduğu sürece Şirketimiz yönetim kurulunda Koç Ailesi mensubu üye bulunmayacağını, her iki şirkette yönetim kurulu üyelerinin farklı kişilerden oluşacağını ve işlemin kapanışını takiben 30 iş günü içerisinde yönetim kurulu yapısının söz konusu taahhüde uygun şekilde teşekkül ettirilmesini sağlayacağını taahhüt etmiştir.” ifadesine yer verildi.

DURUMUN GÜNCELLEMESİ

TOFAŞ, KAP’a yaptığı açıklamada Rekabet Kurumu’na verdiği taahhütü başarıyla yerine getirdiğini bildirdi. Ancak ilk olarak Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. tarafından yapılan bir açıklamada, Levent Çakıroğlu’nun yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı belirtildi. Ford’un açıklaması şu şekilde oldu: “26 Mart 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuzca boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak ve Genel Kurul’un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Mehmet Apak’ın atanmasına karar verilmiştir.”

TOFAŞ’ın açıklamaları ise Ford’un açıklamasının ardından gündeme geldi. Bu açıklamada, Ömer M. Koç’un TOFAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiği belirtildi. Aynı zamanda İlker Eden de yönetimden ayrıldı. Ömer M. Koç ve İlker Erden’in yerine Levent Çakıroğlu ve Cengiz Eroldu’nun aday gösterildiği, Maxime Picat’ın da yönetim kurulu adayları arasında yer aldığı kaydedildi. Levent Çakıroğlu, Ford’un yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmasıyla TOFAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. TOFAŞ’ın KAP’a yaptığı açıklamada, “Yönetim Kurulumuz tarafından, 25.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden’in ve D grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Eroldu’nun kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları sebebiyle; Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul’un onayına tabi olmak ve Genel Kurul’un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, Mehmet Ömer Koç’un ve İlker Erden’in yerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar olarak Levent Çakıroğlu’nun ve Cengiz Eroldu’nun ve D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olarak ise Maxime Picat’ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Levent Çakıroğlu’nun seçilmesine karar verilmiştir.” şeklinde ifade edildi.