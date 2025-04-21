Haberler

Tofaş Yangın Çıkardı, Sürücü Soğukkanlıydı

MODİFİYE FESTİVALİNDE DRİFT ATAN TOFAŞ ALEV ALDI

Isparta’da gerçekleştirilen modifiye araç festivalinde bir Tofaş marka otomobil aniden yangın çıkardı. Sürücü, yangın tüpüyle hızlı bir müdahalede bulunarak alevleri söndürürken, izleyiciler arasında panik meydana geldi. Isparta’nın Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde, madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Modifiyeli Araçlar Festivali, beklenmedik bir olayla gündeme geldi. “Modifiye Araç ve Motor Tutkunları Madde Bağımlılığına Karşı Birleşiyor” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, drift gösterisi yapan bir Tofaş, aniden alev aldı.

OLAY ANI VE MÜDAHALE

Olay, izleyicilerin gözleri önünde saniyeler içinde gerçekleşti. Sürücünün sergilediği soğukkanlılık, olası bir faciayı önledi. Alevlerin yükselmesi üzerine hemen aracı durduran sürücü, bagajdan aldığı yangın tüpüyle hızlıca müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Yangın anı izleyenler arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı, ancak olayın büyümeden söndürülmesiyle birlikte herkes rahat bir nefes aldı. Müdahalenin ardından otomobil, drift gösterisine devam etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu’da Kadın Cesedi Bulundu

Kastamonu'da kötü koku ihbarı sonrası bir evde 28 yaşındaki hamile Elif C.'nin bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu. Soruşturma sürüyor.
Haberler

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu belirsiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, ameliyatını gerçekleştiren cerrah, işlemin önceden planlandığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.