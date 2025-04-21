Tofaş Yangın Çıkardı, Sürücü Soğukkanlıydı

MODİFİYE FESTİVALİNDE DRİFT ATAN TOFAŞ ALEV ALDI

Isparta’da gerçekleştirilen modifiye araç festivalinde bir Tofaş marka otomobil aniden yangın çıkardı. Sürücü, yangın tüpüyle hızlı bir müdahalede bulunarak alevleri söndürürken, izleyiciler arasında panik meydana geldi. Isparta’nın Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde, madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Modifiyeli Araçlar Festivali, beklenmedik bir olayla gündeme geldi. “Modifiye Araç ve Motor Tutkunları Madde Bağımlılığına Karşı Birleşiyor” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, drift gösterisi yapan bir Tofaş, aniden alev aldı.

OLAY ANI VE MÜDAHALE

Olay, izleyicilerin gözleri önünde saniyeler içinde gerçekleşti. Sürücünün sergilediği soğukkanlılık, olası bir faciayı önledi. Alevlerin yükselmesi üzerine hemen aracı durduran sürücü, bagajdan aldığı yangın tüpüyle hızlıca müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Yangın anı izleyenler arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı, ancak olayın büyümeden söndürülmesiyle birlikte herkes rahat bir nefes aldı. Müdahalenin ardından otomobil, drift gösterisine devam etti.