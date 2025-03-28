TOGG’dan Ailelere Özel Büyük İndirim Kampanyası

YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI

Türkiye’de araba almak birçok insan için zorlu bir süreç haline geldi. Fiyatların sürekli artması ve ekonomik sıkıntılar, araç sahibi olmayı adeta bir hayal haline getiriyor. Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni bir program duyurarak bu sıkıntıları hafifletebilir: “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”. Eğer 3 veya daha fazla çocuğunuz varsa, bu program tam size hitap ediyor. TOGG T10X modelleri, indirimli fiyatlarla ve uzun vadeli finansman imkanıyla sizleri bekliyor. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’a sahip olma imkânı, hem bütçenizi sarsmadan hem de yerli üretimi destekleyerek ailenizin hayatını kolaylaştıracak. T10X’in özelliklerini, fiyatlarını ve program detaylarını sizler için derledik.

TOGG T10X’İN İKNA EDİCİ ÖZELLİKLERİ

TOGG T10X, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli SUV’si olarak dikkat çekiyor ve etkileyici özellikleriyle öne çıkıyor. 510 kilometreye kadar olan menzil kapasitesiyle uzun yolculuklarda şarj derdini ortadan kaldırıyor. Üstelik sadece 28 dakikada %20’den %80’e kadar şarj edilebiliyor. Performansı da oldukça etkileyici; 160 kW (218 hp) güç veren tek motorlu versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlıyor. Çift motorlu versiyon ise 4,8 saniyede bu hıza ulaşabiliyor. Çift motorlu model 320 kW (435 hp) güç ve 700 Nm tork sağlayarak hem güçlü hem de çevik bir sürüş deneyimi sunuyor. T10X, konfor ve teknolojiyi bir arada sunduğu için kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Gelişmiş iç tasarımıyla TOGG T10X, 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 41,3 inçlik ambiyans ekranı ile donatılmış. Ayrıca, V2 donanımında aktif yoğun trafik pilotu gibi özellikler de mevcut. Bu sistem 15 km/s’ye kadar direksiyonu devralabiliyor. Güvenlik özellikleri de dikkat çekici; 7 hava yastığı, şerit takip sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi sistemlerle güvenliği artırıyor. Geniş bagaj hacmi ve panoramik cam tavanı sayesinde uzun yolculuklarda konfor sağlıyor. TOGG T10X, Türkiye’nin otomotiv alanındaki gururlarından biri olmaya devam ediyor.