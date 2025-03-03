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TOGG’dan Uygun Fiyatlı Yeni Model Hamlesi

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YERLİ OTOMOBİL TOGG’DAN YENİ GELİŞMELER

Otomobil sektörü yeni modeller ile hareketlenirken, yerli otomobil markası TOGG’dan dikkat çekici bir haber geldi. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, model çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. İlk TOGG modeli olan T10X, geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldü. Bu yıl ise ikinci model olan T10F’yi satışa çıkaracak.

UYGU H FİYATLI MODEL BEKLENİYOR

Ancak asıl dikkat çekici gelişme, uygun fiyatlı TOGG modelinin tanıtılması olacak. TOGG’un ilk tanıtımında uygun fiyatlı bir modelin geleceği duyurulmuştu. Eğer herhangi bir sorun olmazsa, bu modelin önümüzdeki yıl satışa çıkması planlanıyor.

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