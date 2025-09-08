Togg, Euro NCAP’te 5 Yıldız Aldı

Togg, Avrupa Güvenlik Standartlarına UYDU

Togg, Euro NCAP programının testlerini başarıyla geçerek 5 yıldız aldı. Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un T10X ve T10F modelleri, Euro NCAP’in en prestijli güvenlik testlerinde 5 yıldız ile değerlendirildi. Bu sonuç, Togg’un çarpışma dayanıklılığı ve yolcu güvenliğinde en üst seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Yüksek Puanlarla Başarı Sağladı

Togg, Euro NCAP testlerinde hem yetişkin hem de çocuk yolcu koruması alanında önemli puanlar elde ediyor. Ayrıca, yaya güvenliği ve sürücü destek sistemleri konusunda başarılı performans sergileyerek bu alanda Avrupa pazarında önemli bir avantaj sağlıyor.

Test Videoları Yayımlandı

Euro NCAP, Togg’un T10X ve T10F modellerine ait çarpışma test videolarını da paylaştı. Bu görüntülerde, farklı senaryolar altında yapılan testlerde Togg’un güvenlik performansının dikkat çektiği ortaya çıkıyor.