Togg, IAA Mobility 2025’te Olacak

Togg’un Münih’teki Yenilikçi Varlığı

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, bu yıl Münih’te gerçekleştirilecek IAA Mobility 2025 etkinliğinde, yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini uluslararası misafirler ile buluşturuyor. Togg, 8 Eylül’de başlayacak olan basın günü ile birlikte fuardaki yerini alacak. Fuarda, otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, start-up’lar ve sürdürülebilir ulaşımın öncülerinin bir araya geleceği IAA Mobility 2025, 9-14 Eylül tarihleri arasında geleceğin mobilite çözümlerini, yenilikçi teknolojilerini ve sürdürülebilir ulaşım vizyonunu sergileyecek.

Test Sürüşü Fırsatları

Togg, fuar programına bir basın toplantısıyla başlayarak, uluslararası ziyaretçilerle iki farklı alanda bir araya gelecek. A2 salonunda C40 standında ziyaretçileri karşılayacak olan Togg, en yeni modellerini ve dijital mobilite ekosistemini paylaşacak. Ayrıca, şehir merkezindeki Königsplatz KP 190 alanında yer alan açık alan deneyiminde, geniş bir kitle ile etkileşim kurarak kullanıcı odaklı çözümlerini sergileyecek. Ziyaretçiler, Königsplatz TD 110 noktasında T10X ve T10F modelleri ile test sürüşü yapma imkanı bulacak.