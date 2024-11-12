TOGG İle Kaçırılmayacak Kasım Fırsatları!

Togg Kasım Ayında Cazip Kampanyalarla Geliyor

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Kasım ayında bireysel ve kurumsal müşterilere özel sunduğu cazip finansman seçenekleriyle dikkati çekiyor. Togg’un T10X modeli için hayata geçirdiği kampanya detayları ise merakla bekleniyor.

Bireysel Müşteriler İçin 800.000 TL Kredi Seçeneği

Bireysel müşteriler, T10X V2 modelini satın almak için 800.000 TL’ye kadar kredi kullanabiliyor. Bu kapsamda iki farklı seçenek mevcut: İlk olarak, %0 faizli 12 ay vade ile herhangi bir faiz ödemeden araç sahibi olma fırsatı sunuluyor. İkinci seçenek ise %2.29 faizli 30 ay vade ile daha uzun bir geri ödeme planını tercih etmek isteyenler için uygun. T10X V1 modelini tercih eden bireysel kullanıcılar da 400.000 TL’ye kadar kredi imkanından faydalanabiliyor. Bu model için de %0 faizli 12 ay veya %2.29 faizli 30 ay vade seçenekleri bulunuyor.

Kurumsal Müşterilere Özel Seçenekler

Kurumsal müşteriler, T10X modellerini filolarına eklemek için 800.000 TL’ye kadar kredi kullanabiliyor. Bu kapsamda sunulan %0 faizli 12 ay vade imkânı ile fark yaratılıyor, ayrıca %2.19 faizli 36 ay vade seçeneği de mevcut. Kurumsal müşteriler, 400.000 TL’yi kapsayan bir başka kredi seçeneğinde de %0 faizli 12 ay veya %2.19 faizli 36 ay vade ile yararlanabiliyor.