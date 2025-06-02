Togg Kampanyaları Haziran’da Devam Ediyor

HIZLANDIRILAN KAMPANYALAR

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg T10X için avantajlı kampanyalar, Haziran ayında da devam ediyor. Elektrikli yapısıyla dikkat çeken Togg’a sahip olmak isteyenler, Trumore uygulaması üzerinden sipariş verebiliyor. Marka, sınırlı sayıda araç için özel finansman destekleri sunuyor.

FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Togg T10X V2 modelini tercih eden kullanıcılar için en dikkat çekici seçeneklerden biri, 400 bin TL’ye kadar 12 ay vade ile tamamen faizsiz kredi imkanı sunulması. Aylık ödeme 33 bin 333 TL olarak belirlenirken, daha uzun vadeli seçenekler de mevcut. Örneğin, 1 milyon TL kredi kullanan bir alıcı, 48 ay vade ve %3,25 faiz oranıyla aylık 48 bin 968 TL ödeyerek Togg sahibi olabiliyor.

Daha yüksek kredi limiti isteyenler için ise 1.5 milyon TL’lik kredi, aylık 64 bin 561 TL ödeme ve %3,3 faiz oranıyla sunuluyor. Bu sayede, birçok kişi “ev kiralarına denk gelen taksitlerle” Togg sahibi olabiliyor. Togg’un bu kampanyası, hem elektrikli araç sahipliğini yaygınlaştırmayı hem de Türkiye’nin otomobil markasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.