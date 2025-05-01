Togg T10F’nin Tarih Açıklandı

TOGG T10F SEDAN MODELİ YOLA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası Togg, T10X SUV modelinin ardından T10F ile sedan aracını da yola çıkarmaya hazırlanıyor. Yerli otomobile olan ilginin her geçen gün arttığını söyleyebiliriz.

YAZ AYLARINDA YOLLARDA

T10F için en çok merak edilen soru, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açıklamasıyla yanıt buldu. Togg T10F’nin ne zaman yollarda olacağı merak konusu oldu. Bakan Kacır, T10F’nin “yaz aylarında yollarda” olacağını duyurdu. Bu açıklama, yerli otomobilin yeni sedan modelini dört gözle bekleyenlerin merakını bir nebze olsun dindirdi.

TEKNOLOJİ VE PERFORMANS

Togg T10F, 0.23’lere varan sürtünme katsayısı sayesinde 600 kilometrenin üzerinde bir menzil sunuyor. 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabilen T10F’in, arkadan itiş seçeneğiyle 0-100 km/s’e 7.2 saniyede ulaşabiliyor. Çift motorlu seçenekte ise 435 beygir güç ortaya çıkarken, 0-100 km’ye sadece 4.4 saniyede 700 Nm torkla ulaşabiliyor.