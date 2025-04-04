Togg T10X Fiyatları Ezberleri Bozacak

TOGG T10X MODELİ VE FİYAT GÜNCELLEMESİ

Yerli otomobil markamız Togg’un piyasadaki tek modeli olan T10X, yoğun ilgi görüyor. Nisan ayında birçok otomobil markası fiyatlarını artırdı. Togg’un Nisan ayı fiyatları da merak edilen bir konu haline geldi. Kredi fırsatlarıyla birlikte yeni alıcılar için cazip seçenekler sunan Togg’un güncel fiyatları araştırılıyor.

2025 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

2024 yılının başında 1.432.600 lira olan T10X, Nisan 2025 itibarıyla fiyatlandırmalarını güncelledi. İşte güncel fiyatlar: V1 RWD Standart Menzil 1.440.600 TL, V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 TL.