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Togg T10X İçin Yeni Yazılım Yayımlandı

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YENİ YAZILIMDA GÜNCELLEMELER

Togg T10X, kullanıcılarına sunacağı yeni yazılımı 1.5 ile birçok alışılmadık özellik kazandırıyor. Bu yeni yazılım, yenilenmiş bir medya arayüzü ile geliyor. 1.5 yazılımı, T10X’in ekran dokunma hassasiyetini üç farklı seviyede ayarlama imkanı sağlıyor.

KULLANICI DENEYİMİNDE İYİLEŞME

Bu güncelleme, kullanıcıların cihazlarıyla daha etkin bir deneyim yaşamasını hedefliyor ve çeşitli özelliklerle zenginleştiriyor. Böylece T10X, daha esnek bir kullanım sunarak kullanıcıların isteklerine uygun bir deneyim edinmelerine yardımcı oluyor.

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