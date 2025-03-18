Togg T10X, Rakiplerine Fırtınalar Estiriyor!

TOGG T10X’İN YOLDAKİ RÜZGARI

Türkiye’nin elektrikli gururu Togg T10X, yollara çıktığı günden beri büyük bir heyecan yaratıyor. C-segment SUV pazarında dünya markalarıyla rekabet eden bu yerli araç, hem ekonomik seçenekler sunuyor hem de kullanıcıların kalbini kazanmayı hedefliyor. Togg T10X, Tesla, Volvo, Hyundai ve Ford gibi rakiplerini hızla geride bırakıyor! Menzil, hız ve fiyatıyla oldukça dikkat çekiyor. Şimdi, bu yerli fırtına ile yolda nasıl bir deneyim yaşayacağınızı keşfedelim.

TOGG T10X’İN YETENEKLERİ

Togg T10X, gerçek bir yol canavarı olarak öne çıkıyor. Baz versiyonu 45.000 USD (1.5 milyon TL) fiyatla uygun bir seçenek sunarken, üst versiyonu 60.000 USD (2 milyon TL) ile lüks rakiplere meydan okuyor. Tek motorlu RWD 218 beygir (160 kW) gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 7.6 saniyede tamamlarken, çift motorlu AWD versiyonu 435 beygir gücünde (320 kW) ve sadece 4.8 saniyede bu hıza ulaşıyor. Menzil seçenekleri ise 314 km’den 523 km’ye kadar çıkıyor. 4.6 metrelik etkileyici gövdesi ve panoramik ekranıyla “Bu bizim oğlan!” dedirtiyor.

TESLA MODEL Y’YLE REKABET

Tesla Model Y, 55.000 USD’den (1.85 milyon TL) başlayan fiyatı ile T10X ile rekabet etmeye çalışıyor. 533 km menzil sunan ve 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede gerçekleştiren (384 hp) güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. Ancak, Togg’un AWD versiyonu 4.8 saniyede hıza ulaşarak “Geçiş üstünlüğü bende!” mesajını veriyor.