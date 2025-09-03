Togg’un Fiyatı 863 Bin T Lira

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR

Doğuştan elektrikli olan Togg, kampanyalarına devam ediyor. Uzun bir süredir fiyat politikasını değiştirmeyen Togg, her ay faizsiz ve faizli kredi kampanyalarında değişiklikler yapıyor. Ağustos ayında yalnızca 1249 adet satış gerçekleştiren Togg, 1.5 milyon liraya kadar kredi olanağı sunuyor.

KREDİ KAMPANYASININ DETAYLARI

Togg T10X V2 için geçerli olan kredi kampanyası aracılığıyla, 863 bin lira peşinat ödemesiyle Togg sahibi olma imkanı sağlanıyor. T10X V2’nin satış fiyatı 2 milyon 363 bin lira olarak belirleniyor. 1.5 milyon liralık kredi kullanıldığında, 863 bin lira peşinat ile Togg almak mümkün oluyor.