Gündem

Togg’un Fiyatı 863 Bin T Lira

togg-un-fiyati-863-bin-t-lira

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR

Doğuştan elektrikli olan Togg, kampanyalarına devam ediyor. Uzun bir süredir fiyat politikasını değiştirmeyen Togg, her ay faizsiz ve faizli kredi kampanyalarında değişiklikler yapıyor. Ağustos ayında yalnızca 1249 adet satış gerçekleştiren Togg, 1.5 milyon liraya kadar kredi olanağı sunuyor.

KREDİ KAMPANYASININ DETAYLARI

Togg T10X V2 için geçerli olan kredi kampanyası aracılığıyla, 863 bin lira peşinat ödemesiyle Togg sahibi olma imkanı sağlanıyor. T10X V2’nin satış fiyatı 2 milyon 363 bin lira olarak belirleniyor. 1.5 milyon liralık kredi kullanıldığında, 863 bin lira peşinat ile Togg almak mümkün oluyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu’ya sessiz kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılışında İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak, "Netanyahu'nun zulmüne sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.
Gündem

CHP İstanbul Kongresi İptal Edildi!

CHP İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük iddialarıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.