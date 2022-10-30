Gemlik Kampüsü’nün açılışının ardından yerli otomobil Togg’un C SUV modelinin seri üretimi başlayacak.
Tören öncesi Togg’un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, “İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik” denildi.
Paylaşımda ileriki dönemde üretilecek iki modelin daha fotoğrafı da yer aldı.
İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik.
<💙><🧿><😉>#Togg pic.twitter.com/jGeq3WIAEl
— Togg (@Togg2022) October 29, 2022