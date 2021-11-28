TOGG’un CEO’sundan fiyat açıklaması

Türkiye’nin Otomobili ile ilgili en çok merak edilenlerin başında fiyatı geliyor. Otomobilin 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacağının altını çizen TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş, gelinen son noktayı Dünya Gazetesi’ne anlattı.

Karataş, yerli otomobille ilgili en çok merak edilen sorunun cevabını da verdi. Fiyatlandırmanın 2022’nin sonu 2023’ün başında belli olacağını söyledi.

C-SUV modelinin kendi sınıfında, Türkiye’de satılan mevcut araçlarla rekabet edecek bir fiyatla piyasaya çıkacağını açıkladı.

30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

Yerli otomobilin şarj süresi de rekabetçi olacak. TOGG, 30 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilecek. Peki, şarj alt yapısı, elektrikli araç kullanımını destekleyecek mi? Karataş, buna “Şarj konusu korku olmaktan çıkacak” diyerek yanıt verdi.

Nüfusun ve trafiğin yoğun olduğu her 25 kilometrekarede bir şarj ünitesi kurmayı planladıklarını söyledi.

ÇİP KRİZİ TOGG’U ETKİLER Mİ?

Otomobil sektörünü derinden etkileyen tedarik ve çip krizine de değinen TOGG’un CEO’su “Doğru planlama ile yaptığımız rezervasyonlar sayesinde etkilenmeyeceğiz” dedi.

Karataş, elektrikli araç üretimindeki yeni tehlikenin batarya krizi olduğuna dikkat çekti, “Enerjide dışa bağımlılığı kendi bataryamızı üreterek sona erdireceğiz” dedi.

İlk elektrikli SUV aracın 2022 yılı sonunda üretim bandından indirilmesi planlanıyor.