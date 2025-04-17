Togü’de Şehit Ailelerine Destek Birimi

ÖZEL DESTEK BİRİMİ KURULDU

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) içinde şehit aileleri ve gazilere yönelik bir destek birimi kuruldu. Üniversitede Şehitler Haftası dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın liderliğinde, şehitlerin değerli hatırasına ve ailelerine olan saygının bir göstergesi olarak, üniversitenin hastane bünyesinde Şehit ve Gaziler Birimi faaliyete geçti.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DESTEK

Yeni kurulan birim, şehit yakınlarının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor ve hastane işlemlerinde rehberlik sunarak her aşamada destek sağlıyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Şehitler Haftası için yaptığı açıklamada, “Şehitlerin emaneti olan kıymetli ailelere her zaman sahip çıkmak, devlet ve millet olarak en önemli görevlerden biridir. Bu doğrultuda hayata geçirilen Şehit ve Gaziler Birimi hem bir vefa borcunun ifadesi hem de somut bir destek adımıdır” ifadelerini kullandı.