TÖHOB Olağan Genel Kurulu Yapıldı

OLAĞAN GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİ

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB)’nin olağan seçimli genel kurulu başarıyla yapıldı. Aydın’dan katılımların olduğu bu kongrede Divan Başkanlığını Türkiye Şoförler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner üstlendi. Divan Kurulunda Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç yer aldı. Ayrıca, Aydın Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın da yönetimdeki görevine devam etti.

KONGREDE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

TÖHOB’un Abdullah Caner Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’a Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Nahit Atan ve Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Okan Yalçın katıldı. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şoför esnafına bazı önemli müjdeler verdiği bu kongreye Türkiye Şoförler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlık etti. Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç de Divan Kurulu’nda görev aldı.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Başkan Ercan Soydaş’ın yeniden güven tazelediği olağan genel kurulda Aydın’dan Okan Yalçın, yönetim kurulu üyesi olarak bir kez daha seçildi. Kongredeki yoğun katılım hakkında bilgi veren Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, güven tazeleyen Mehmet Yiğiner ile Aydınlı şoförler adına yönetimde yer alan Okan Yalçın’ı tebrik etti.