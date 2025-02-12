Tokat Attı, Kalp Masajı Yaptı: Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, dünkü gün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesinde, E-5 Güney yan yolu üzerindeki Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Beykent Metrobüs Durağı yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Numan Kol ve yeğeni 52 yaşındaki Reşat Akkol, istasyon içerisindeki pastaneye girdi. Çıkış yapmak üzere araca binen Kol, geri manevra yaparken Şevval K. isimli kadına hafif bir çarpma gerçekleştirdi.

KAVGA VE SALDIRI ANI

Kadının öfkelenmesi üzerine, yakını N.Y. aracın yolcu koltuğunda oturan Numan Kol’un camını yumrukladı. Sakinleşmek amacıyla aracından inen Kol’a N.Y., tokat attı. Bu darbelerin etkisiyle Kol, yere sert bir şekilde düştü. Olayın ardından, N.Y. panik içinde Kol’a kalp masajı yapmaya başladı.

AMBULANS VE HASTANE MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen ambulans, Numan Kol’u Beylikdüzü’ndeki özel bir hastaneye götürdü. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Kol, hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak N.Y. ve kavgaya karışan H.Y., Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. N.Y. adliyeye sevk edildiğinde tutuklanırken, H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.