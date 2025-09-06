Tokat Belediye Başkanı, TOGÜ’yü Ziyaret Etti

BAŞKAN YAZICIOĞLU’NUN REKTÖR YILMAZ ZİYARETİ

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ı ziyaret etti. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıcıoğlu, Rektör Yılmaz ile makamında bir araya gelerek devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

TOGÜ MUTFAĞI VE ÜRETİM ALANLARI

Başkan Yazıcıoğlu ve Rektör Yılmaz, ardından TOGÜ Mutfağı’na giderek çeşitli bölümleri gezdi. Mutfakta bulunan pastane, ekmek üretim alanı, ekşi mayalı ve glütensiz ürünler ile çikolata üretim bölümleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, serada yürütülen üretim süreçlerini de yerinde gözlemledi.

TARIM ÇALIŞMALARI VE KENT EKONOMİSİ

Yazıcıoğlu, üniversitenin tarım konusundaki çalışmaları ve üretim yöntemlerinin şehir ile bölge ekonomisine olan katkılarını değerlendirdi. Ziyaretin son kısmında ise koyunculuk tesisini gezerek üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edindi.