Tokat Belediyesi Ali Mezarlığı’na Yol Açtı

MEZARLIKTA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Tokat Belediyesi, Ali Mezarlığı’nda önemli düzenleme çalışmalarına imza attı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mezarlığa ulaşımda yaşanan zorlukların artık çözüme kavuştuğunu açıkladı. Yazıcıoğlu, “Ali Mezarlığı’nın güney sağ üst kısmında, vatandaşlarımız mezarlarına ulaşmakta güçlük çekiyordu. Buraya yeni bir yol açtık ve üst kısma otopark inşa ettik. Böylece vatandaşlarımız rampayı araçlarıyla kullanarak mezarlarına kolaylıkla ulaşabilecek,” şeklinde konuştu. Başkan, yapılan düzenlemelerle birlikte artık mezarlığın her noktasına erişimin mümkün olduğunu vurguladı.

YANGIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER

Yazıcıoğlu, düzenlemenin önemine de dikkat çekerek, “Bu düzenleme, olası ot yangının Gıj Gıj Dağı’ndaki ormanlık alana sıçramasını önleyecek bir ayraç görevi görüyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın da bu çalışmanın ne kadar hayati olduğunu bize bir kez daha gösterdi,” diye ekledi.

MEZARLIKLARDA ULAŞIM PROBLEMLERİ

Tokat merkezinde bulunan 25 mezarlığın çoğunun yamaçlarda bulunduğunu hatırlatan Yazıcıoğlu, “Yıllar içinde kontrolsüz ve dağınık definler nedeniyle düzenli yol ağı oluşturmak zorlaştı. Zamanla ulaşımı zor olan diğer mezarlıklarımıza da yeni yollar ve ulaşım imkanları kazandıracağız,” şeklinde sözlerini tamamladı. Bu çabalar, mezarlıkların daha ulaşılabilir olmasını sağlayarak vatandaşların sıkıntılarını gideriyor.