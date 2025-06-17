Tokat Belediyesi, Altyapı Çalışmalarını Tamamladı

TOKAT BELEDİYESİ PARKELİ YOL VE KALDIRIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Tokat Belediyesi, parke yol, bordür ve kaldırım yapımına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yapılan açıklamada, Güneşli Mahallesi’nde başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldığı bildiriliyor. Güneşli Mahallesi’nde bulunan Meriç Sokak, Atik Sokak ve Türkü Sokak’taki yol ve çevre düzenleme işlemleri tamamlanmışken, Vatan Sokak’taki çalışmalar ise hızla sürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Güneşli Mahallesi’nde yürütülen üstyapı çalışmalarının, üretken belediyecilik anlayışlarının bir parçası olduğunu ifade ediyor. Yazıcıoğlu, “Güneşli mahallemizde tüm sokaklarda önce altyapı düzenlemelerimizi yaptık. Su ve kanalizasyon hatları elden geçirilerek güçlendirildi. Yeni hatlarımızı tamamladık. Ardından zemin düzenleme ve yol genişletme çalışmalarımız tamamlandı. Son aşamada ise estetik ve dayanıklılığı bir arada sunan parke döşemeleri uygulandı.” diyerek sürecin önemine dikkat çekiyor.

Yazıcıoğlu, üretken belediyecilik anlayışı ile çalışmalara devam edeceklerini belirtirken, “Şehrimizin tüm mahallelerinde altyapısı tamamlanmış, güvenli ve estetik yollar hedefliyoruz. Yaz ayları boyunca çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” şeklinde açıklama yapıyor. Tokat Belediyesi’nin yaptığı altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla, mahallelerin yaşam kalitesini artırırken şehir estetiğine de katkı sağladığını vurgulayan Yazıcıoğlu, “Üretken belediyecilik vizyonu doğrultusunda yaptığımız her çalışma, Tokat’ımızın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Vatandaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim.” sözleriyle mesajını tamamlıyor.