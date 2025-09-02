Tokat Belediyesi, Öğrencilere İkramda Bulundu

TOKAT BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE İKRAM

Tokat Belediyesi’nin beyaz masa ekipleri, üniversiteye kayıt yaptırmaya gelen öğrencilere hoş geldin ikramları gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) kazanan öğrenciler, Tokat Otobüs Terminali’nde Beyaz Masa ekibi tarafından karşılandı. Öğrencilere ve ailelerine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun tebrik mektubu ve selamları ulaştırıldı. Ayrıca, küçük ikramlar da yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANI YAZICIOĞLU’NDAN TEBRİK MEKTUBU

Üniversiteye yeni adım atan gençlere tebriklerini ileten Yazıcıoğlu, mektubunda “Sevgili genç kardeşlerim, tarihi, doğası ve misafirperver insanlarıyla bilinen Tokat’ımızda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimize hoş geldiniz. Bugün küçük bir ikramla yanınızda olduk, yarın da ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Tokat’ta büyük bir aileyiz.” ifadelerini kullandı. Yazıcıoğlu, ayrıca öğrencilere destek verme konusunda kararlı olduklarını vurguladı: “Siz değerli öğrenci kardeşlerimizi hem akademik hem de sosyal anlamda desteklemeye devam edeceğiz.” Tokat’ın köklü eğitim geçmişine de değinerek, “Tokat’ımız, yüzyıllardır yetiştirdiği alimler, fazıllar ve münevverlerle Türkiye’nin ilim ve kültür hayatında özel bir yere sahiptir.” dedi.