Tokat Belediyesi, Yeni Galericiler Sitesi Üzerinde Çalışıyor

YENİ GALERICILER SITESI PROJESINDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tokat Belediyesi, şehrin önemli gereksinimlerinden biri olan yeni galericiler sitesi projesi üzerinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Recep Yazıcıoğlu, galericiler sitesi esnafı ve Şoförler Odası ile bir araya gelerek yeni galericiler sitesi süreci hakkında çeşitli istişarelerde bulundu. Toplantıda esnafın talepleri dikkatlice dinlendi.

ESNAFIN TALEPLERİNE ÖNEM VERİLİYOR

Toplantıda, galerici esnafının ve şoför esnafının taleplerini dinlediklerini ifade eden Başkan Yazıcıoğlu, “Galerici sitesi esnaflarımızın ve çok kıymetli şoför esnaflarımızın istek ve taleplerini çözüme kavuşturmak bizim için en önemli görevlerden biri” dedi. Uzun yıllardır beklenen yeni galericiler sitesinin Tokat’a kazandırılacağını belirten Yazıcıoğlu, bugüne kadar emeği geçen tüm kooperatif üyelerine teşekkür etti. “İnşallah en kısa sürede yeni alana taşınmaları için elimizden geleni yapacağız. Apartman altlarında artık galerici kalmayacak” şeklinde konuştu.

ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİLİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarını hatırlatan Yazıcıoğlu, “Kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, oy vermiş ya da vermemiş her vatandaşımızla ilgilenerek üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat’ta canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye ekledi. Toplantıya katılan ve yeni galericiler sitesi çalışmaları için gayret gösteren tüm esnaflara şükranlarını sunan Yazıcıoğlu, “Helal rızık peşinde koşan tüm esnaf kardeşlerime hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.