TOKAT’da 5 Şüpheli Tutuklandı

SON BİR AYDA DÜZENLENEN OPERASYONLAR

Tokat’ta son bir ay içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 5 şüpheli tutuklandı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli sonuçlar elde etti.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Son bir aylık süreçte düzenlenen operasyonlarda toplamda 535 gram kubar esrar, 250 gram bonzai, 17 sentetik hap ve 486 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bu süreçte gözaltına alınan 23 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 4’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.