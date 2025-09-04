Haberler

TOKAT’da 5 Şüpheli Tutuklandı

SON BİR AYDA DÜZENLENEN OPERASYONLAR

Tokat’ta son bir ay içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 5 şüpheli tutuklandı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli sonuçlar elde etti.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Son bir aylık süreçte düzenlenen operasyonlarda toplamda 535 gram kubar esrar, 250 gram bonzai, 17 sentetik hap ve 486 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bu süreçte gözaltına alınan 23 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 4’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

29 Aile Adalet İçin Eylem Yaptı

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 29 kişinin aileleri, adalet talebiyle belediye önünde eylem düzenledi ve sorumluların hesap vermesini istedi.
Haberler

Halk Sağlığı Etkinlikleri Yapıldı

Halk Sağlığı Haftası'nda Kayseri Kalesi, kanserle mücadeleyi simgeleyen mor ışıklarla donatıldı. Etkinliklerde tütünle mücadele, erken teşhis ve sağlıklı yaşam konuları anlatılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.