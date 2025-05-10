Tokat Emniyet, Anneler Günü’nde Annelere Minnet Sundukları Klip Yayınladı

DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ KLİBİ HAZIRLANIYOR

Tokat Emniyet Müdürlüğü, ‘Anneler Günü’ etkinliğine özel bir klip hazırlayarak hem şehit annelerine hem de emniyet teşkilatında görevli annelere olan minnetini belirtiyor. Tokat Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden anlam dolu bir video paylaştı. “Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” mesajıyla yayımlanan klip, izleyenlerde derin duygular uyandırdı.

ÇOCUKLARDAN DUYGULU SÜRPRİZ

Klipte, il emniyet müdürlüğünde çalışan kadın polisler, çocuklarının annelerine gül vererek sürpriz yapması dikkat çekti. Çocukların annelerine sarılmasıyla oluşan mutluluk anları, izleyicilerin beğenisini topladı. Klip, yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda duygusal bir bağ kurarak annelere duyulan sevgi ve saygıyı yansıtıyor.

ŞEHİTLERE SAYGI DURUŞU

Klipin sonunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, İstanbul’da şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz ve kadın şehit emniyet personellerinin fotoğrafları yer alarak, şehit annelerine olan minnet ve saygıyı bir kez daha pekiştiriyor. Bu özel proje, gerçek kahraman anneleri onurlandırmanın ve unutmamanın önemini gözler önüne seriyor.