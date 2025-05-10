Tokat Emniyet Müdürlüğü Video Klip Hazırladı

ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLAYAN VİDEO HAZIRLANDI

Tokat Emniyet Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla özel bir video klip hazırladı. Bu klip, hızlı bir şekilde sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Videoda, kentteki kadın polislerin çocuklarının onlara çiçek vermesi ve Anneler Günü’nü kutlamaları yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Klip, Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında “Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz tüm annelerimizin ‘Anneler Günü’ kutlu olsun.” mesajıyla paylaşıldı. Bu şekilde, tüm annelere duyulan saygı ve minnettarlık bir kez daha vurgulandı.