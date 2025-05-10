Tokat Emniyeti, Anneler Günü Klipi Yayınladı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYGUSAL KLİP

Tokat Emniyet Müdürlüğü, “Anneler Günü” için hazırladığı özel bir duygusal klip ile şehit annelerine ve emniyet teşkilatında çalışan annelere minnetini sundu. Bu anlamlı klip, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak geniş kitlelere ulaştı.

ANNE SEVGİSİ VURGULANDI

Klipte, “Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” mesajı ile duygu dolu anlar yansıtıldı. İzleyicilere duygusal anlar yaşatan klipte, il emniyet müdürlüğünde görevli kadın polisler, çocukları ile birlikte annelerine sürpriz yaparak onlara birer gül verdi.

ŞEHİT ANNELERİNE SAYGI

Çocukların annelerine sarılması ve bu özel anların sıcaklığı izleyicilerin beğenisini topladı. Klibin son bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, İstanbul’da şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz ve kadın şehit emniyet personellerinin fotoğrafları gösterilerek şehit annelerine duyulan minnet ve saygı bir kez daha gözler önüne serildi.