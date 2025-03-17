Tokat Emniyetinden 18 Mart İçin Anlamlı Klip

DUYGUSAL KLİP YAYINLANDI

Tokat Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi anma etkinlikleri için duygusal bir klip hazırladı. Klip, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında anlam dolu sahneler içeriyor.

15’LİLER VE POLİSLER CANLANDIRILDI

Bu video, Çanakkale Savaşı’na katılan 15’liler ile polis teşkilatını canlandırıyor. Klipte, gençler ve polis ekipleri şehitlikte saygı duruşunda bulunarak vatan sevgisini ve kahramanlık ruhunu izleyicilere yansıtıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Klip, sosyal medya platformlarında büyük ilgiyle karşılandı. Kullanıcılar, klibin içerdiği anlamlı mesajlara dikkat çekerek Tokat Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletiyor.