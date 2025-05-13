Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde Konser Düzenlendi

SANAT MÜZİĞİ KONSERİ DÜZENLENDİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) bir sanat müziği konseri gerçekleştirildi. TOGÜ’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda, Devlet Konservatuvarı, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGÜSEM) ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Türk Sanat Müziği Korosunun konseri büyük beğeni topladı.

KONSERDE USTALIK SERGİLENDİ

Koro şefliğini Doç. Dr. Cevahir Korhan Işıldak’ın üstlendiği konserde, TOGÜ personeli de sahnede yer aldı. Koro, Türk sanat müziğinin popüler eserlerini büyük bir ustalıkla seslendirdi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin kültürel etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bu konser, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi.