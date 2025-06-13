Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), ISO 9001: 2015 Belgesi Aldı

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ISO 9001:2015 BELGESİ ALDI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesini kazanma başarısını elde etti. TOGÜ’den gelen yazılı açıklamada, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapanış toplantısında Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, genel sekreter, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri, Kalite Koordinatörlüğü çalışanları ve kalabalık bir personel topluluğu yer aldı. Toplantıda üniversitenin kalite yönetim uygulamaları detaylı bir şekilde ele alındı.

KALİTE YÖNETİMİ KONUSUNDA TARİHİ GÜN

Yılmaz, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, üniversite için kalite alanında tarihi bir gün yaşandığını ifade etti. “TSE yetkilileri, ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi belgesini alıp almadığımızı açıklayacak. Göreve başladığımız günden bu yana tüm süreçlerimizi standardize etmek için yoğun bir çalışma yürüttük. Bugün bu emeklerin karşılığını görmek bizler için büyük bir gurur. Katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum.” dedi. TSE yetkililerinin yaptığı değerlendirme sonucunda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesini almaya hak kazandığı resmi olarak bildirildi.