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Tokat’ta 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

TOKAT’TA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tokat’ta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu operasyon, il genelinde belirlenen adreslere yönelik yapıldı.

EL KONULAN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu aramalar sonucunda yaklaşık 10 bin adet sentetik ecza hap, 160 gram sentetik kannabinoid, 130 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 6 gram metamfetamin ve çeşitli deliller bulundu.

ADLİ İŞLEM SÜRECİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 12’sinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer yedi şüpheli ise S.E.M., B.A., B.K., E.E., H.Ö., B.İ., A.R.C. ve B.B.D. Tokat Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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