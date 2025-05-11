Tokat’ta 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

SEL FELAKETİ SONUCU HAYVAN TELEFI GERÇEKLEŞTİ

Tokat’ın Niksar ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur nedeniyle meydana gelen sel, birçok hayvana zarar verdi. Çiçekli köyünde akşam saatlerinde gerçekleşen bu olayda, 25 küçükbaş hayvan telef olurken, sürüyü otlatan çoban da zor anlar yaşadı.

ÇOBAN İKİ BOYUTLU BİR TEHLİKEDEN KURTULDU

Dolu ve ardından gelen şiddetli yağmur, Ortaba mevkisinde otlatılan koyun sürüsünü aniden etkisi altına aldı. İlk belirlemelere göre, sel sularına kapılan yaklaşık 25 koyun ve kuzu hayatını kaybetti. Sürüyü gözetleyen çoban Cavit Eraslan, sel nedeniyle tehlikeye düştü. Zar zor sudan çıkan Eraslan, köy muhtarını arayarak yardım istedi.

YARDIM EKİBİ İHALESİ HIZLA DEVREYE GİRDİ

Olayın ardından köy muhtarı ve diğer köylüler olay yerine gelerek, çobanı Niksar Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede tedavi altına alınan Eraslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu olay, yaşanan doğal afetlerin tarım ve hayvancılık üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.