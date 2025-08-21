Tokat’ta 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

TOKAT’TA DEPREM MEYDANA GELDİ

Tokat’ta, merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin ardından kısa süreli panik yaşayan halk, evlerinden dışarı çıktı. İlk yapılan değerlendirmelerde, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan bilgilere göre, deprem saat 01.24’te meydana geldi ve yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu durum, bazı vatandaşların evlerini terk ederek parklara ve bahçelere çıkmasına neden oldu. Ancak, ilk tespitlere göre depremden kaynaklanan bir tehlike ortaya çıkmadı.

VALİLİKTEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Depremin ardından Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Sulusaray merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 4.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah milletimizi memleketimizi her türlü afetten korusun.” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama ile birlikte, halkın güvenliği ve sağlık durumu hakkında bilgi verilmiş oldu.