Tokat’ta 40 Kişilik Koro Çalışıyor

TOKAT’TA YAZ KONSERLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tokat’ta çeşitli meslek gruplarından 40 kişinin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, yaz konserleri için aralıksız çalışıyor. Kentte yaşayan memur, işçi, ev hanımı, emekli, öğretmen ve öğrencilerden oluşan koroya, Tokat Kent Konseyi binasında haftada iki gün ikişer saatlik provalar yapılıyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Orhan Dönmez’in yürüttüğü derslerle gelişimlerini sürdüren koro, yaz aylarında bir dizi konser vermeyi hedefliyor. Kent Konseyi Başkanı Selim Çakar, “Kent Konseyi olarak ‘Türk Sanat Müziği Korosu’ndan sonra ‘Türk Halk Müziği Korosu’nu da kurduk” açıklamasında bulundu.

Tokatlıların güzel seslerini duyurmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çakar, “Öncelikle Tokat türküleri ile başladık ve sanat müziği ile halk müziği korolarını kurduk. Halkımızdan gelen yoğun katılım bizi mutlu ediyor. Korolar çalışmalarını sürdürüyor. Türk Halk Müziği Koromuz haftada iki gün ikişer saat çalışmaya devam ediyor. İnşallah yaz sezonunda halkımıza türküler ve şarkılar dinletmeye başlayacağız” dedi. Ayrıca, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’na verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Çakar, “TOGÜ Devlet Konservatuvarı’ndan değerli hocalarımız korolarımıza şeflik yapıyor. Korolarımızda sayı sınırlamamız yok, şu anda 40 kişiyiz” şeklinde konuştu.

Koroya katılan farklı yaş ve meslek gruplarının olması, Selim Çakar’ı mutlu ediyor. “Bu durum bizi sevindiriyor çünkü çeşitli yaş gruplarındaki insanlar bir araya geliyor. Çok rahat bir şekilde çalışıyor ve kendi sesleri ile icralarını sergiliyorlar” diyor. Koroya katılan emekli Yeter Akay ise “Koromuz belediye bünyesinde açıldı. Çalışmalarımızı pazartesi ve çarşamba günleri yapıyoruz. Gençlerle bir arada olmaktan mutluyuz. Bize enerji katıyor. Müzik ruhun gıdasıdır, buraya severek geliyor ve keyifle çalışıyorum” açıklamasını paylaşıyor. Öğretmen Ali Çevirgen de, “Burada değişik mesleklerden arkadaşlarımız var, öğrencilerle birlikte halk müziği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok mutluyuz ve huzurluyuz” ifadelerini kullanıyor.