Tokat’ta Araç Çarpışması Güvenlik Kamerasında

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYANI

Tokat’ta hafif ticari bir araç ile cipin çarpıştığı an güvenlik kameralarına yansıdı. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Bosna Sokak’ta gerçekleşti.

ÇOĞUNLUĞU OLUMSUZ ETKİLEDİ

60 AGR 961 plakalı hafif ticari araç ile 06 KVN 58 plakalı cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle cipin ön tekeri yerinden koparak yola savrulurken, park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Kazada ağır hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.