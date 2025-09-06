Haberler

Tokat’ta Araç Çarpışması Güvenlik Kamerasında

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYANI

Tokat’ta hafif ticari bir araç ile cipin çarpıştığı an güvenlik kameralarına yansıdı. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Bosna Sokak’ta gerçekleşti.

60 AGR 961 plakalı hafif ticari araç ile 06 KVN 58 plakalı cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle cipin ön tekeri yerinden koparak yola savrulurken, park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Kazada ağır hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afad, Afganistan’a Çadır ve Yardım Gönderdi

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde deprem sonrasında 150 çadır ve gıda-hijyen malzemeleri bölgeye gönderildi.
Kırıkkale’de 836 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yorgan arasında gizlenmiş 836 sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

