Tokat’ta Atla Sınavı Başarıyla Tamamladı

MOTOSİKLET SINAVINDA HEYECAN YENİLDİ

Tokat’ta motosiklet ehliyeti almak için sınava giren bir gencin yaşadığı heyecan, müthiş bir deneyim ile sona erdi. Tokat’ta ikamet eden Recep Başara, motosiklet ehliyeti için bir sürücü kursuna katıldı. Yazılı sınavı başarıyla geçen genç, direksiyon sınavından önce motosiklet parkurunda eğitim aldı. Ancak sınav anında heyecanlanan Başara, dikkatsizliği yüzünden ayağını yere koyunca elendi.

KURS YETKİLİSİNDEN FARKLI BİR YOL

Bu durumu fark eden kursun yetkilisi Samet Dilibal, gencin eğitimlere atla geldiğini görünce alternatif bir yaklaşım geliştirmeye karar verdi. Başara’nın heyecanını yenmesi için motosiklet parkurunu bu kez motosiklet yerine atla tamamlamasını önerdi. Recep Başara, bu alternatif ile parkuru başarıyla geçerek hem keyifli bir deneyim yaşadı hem de sınav stresini büyük ölçüde aştı.

Recep Başara, “Motosiklet parkurunu Cuta ile hatasız yaptım” diyerek atı Cuta ile yaşadığı deneyimi paylaştı. “Ehliyet sınavında heyecandan dolayı küçücük bir hata yaptım. Bu hata sonucunda da kaldım. Sürekli direksiyon derslerine Cuta ile geliyordum. En son sınavdan kalınca parkuru da Cuta ile yapmak istedim. Hatasız bir şekilde yaptım. Heyecanımı yendim. Umarım ki bir sonraki sınavda hatasız bir şekilde ehliyetimi alacağım” şeklinde konuştu.

KURS HOCASI HEYECANIN ALTINI ÇİZİYOR

Kurs hocası Samet Dilibal ise, “Recep kardeşimiz çok başarılı bir eğitim süreci geçirdi. Eğitimlerde herhangi bir sorunu yoktu. Sınavda da yüzde yüz başarılı olacağını inanıyorduk. Heyecanlanarak küçük bir hata ile sınavdan kaldı. Biz de şaşırdık ama eğitimlere gelirken atla geldiğini gördük. Parkuru atıyla denemesini istedik. Heyecanını yenebileceğini düşündük ve parkuru artık heyecan yapmadan başarıyla tamamlayabiliyor” diye belirtti.