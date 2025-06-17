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Tokat’ta Balkon Çöktü, 1 Yaralı

OLAYIN AYRINTILARI

Tokat’ta bir çift, evlerinin balkonunda çalışırken büyük bir kaza yaşadı. Olayda 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, bu olay Niksar ilçesinin Gazi Osmanpaşa Mahallesi’nde, Çanakçı Sokak’ta gerçekleşti. Ü.Ç. ve eşi F.Ç., evlerinin balkonunda hasat ettikleri asma yapraklarıyla ilgilenirken balkon aniden çöktü. Balkonun çökmesi sonucunda F.Ç. yere düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Daha sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı F.Ç., sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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