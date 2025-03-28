Tokat’ta Bayram Namazı Vakti Ne Zaman?

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI HAKKINDA DETAYLAR

Mübarek Ramazan Bayramı’nın ilk günü, bayram namazı kılacağız. Bayram namazının vakti illere göre değişiyor. Tokat’ta bayram namazı saat kaçta eda edilecek? Tokat’ta bayram namazı ne zaman kılınacak? Bayram namazı sabah namazından sonra mı gerçekleşiyor? Bu konular hakkında detaylar haberimizde bulunuyor. 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü olarak belirlendi. Diyanet’in açıklamasına göre, Tokat’ta bayram namazı saat 06:52’de yapılacak.

TOKAT’TA BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIYOR?

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre, Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre bu namaz müekked sünnet olup, Hanbelîler’e göre farz-ı kifâyet olarak değerlendiriliyor. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler’e göre hutbe hariç, Pazar namazının sıhhat koşulları ile aynıdır. İki rekattan oluşan bayram namazı süreci şu şekilde gerçekleştirilir:

1. Rekat: Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, “Sübhaneke duası” okunur. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Tekbir alındığında eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çekip açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure” okur. Cemaat imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. rekata geçilir.

2. Rekat: İmam gizlice “Besmele” çekip açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure” okur. Cemaat sessizce imamı dinler. Ardından ilk iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. İkinci tekbirle eller tekrar yanlara salınır. Son olarak, 4. tekbir alınarak eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir. Rüku ve secdeden sonra oturulur ve “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunarak namaz tamamlanır. Müezzin refakatinde cemaat 3 defa tekbir getirir. İmam hatip daha sonra bayram hutbesini okumaya başlar.

BATILILAR BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Yılda iki kez kılınan bayram namazı öncesinde din görevlileri, namazın nasıl kılınacağı ve niyetin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verir. Bayramın ilk günü sabah namazının ardından ve güneş doğduktan sonra bayram namazı kılınıyor. Toplamda 2 rekattan oluşan namaz sırasında cemaate niyet hakkında bilgi verilir. Niyet edilirken, hangi bayramın namazı olduğu belirtilir: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.” İllere göre bayram namazı saatleri ise şu şekildedir: “Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11.” Ayrıca bayram namazı Mekke, Medine, Kudüs, Gazze, Lefkoşa ve Saraybosna’da da belirlenen saatlerde eda edilecek.