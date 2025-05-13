Tokat’ta Behzat Bulvarı Asfaltlanıyor

ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Tokat Belediyesince, Behzat Bulvarı’nda asfalt çalışmaları başlamış durumda. Belediyeden gelen yazılı açıklamaya göre, Tokat’ın ulaşım açısından önemli yollarından biri olan bu bulvarın 1. etap asfalt çalışmaları hızla sürüyor. Ekipler, hasar görmüş asfaltı kaldırarak zemin düzenleme ve kaldırım çalışmaları üzerinde yoğunlaşıyor. Bu çalışmayla birlikte bulvar, modern bir görünüm kazanmayı hedefliyor.

BAŞKAN YAZICIOĞLU ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Behzat Deresi’nin de bulunduğu bulvar üzerindeki çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Yazıcıoğlu, “Vatandaşlarımız neyi talep ediyorsa biz onu yapıyoruz. Behzat Bulvarı’nda önce altyapıdaki eksiklikleri gideriyoruz, ardından sıcak asfalt serimiyle bu bölgeyi modern ve konforlu hale getireceğiz.” şeklinde konuştu.