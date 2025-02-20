Tokat’ta Cip ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

KAZA YERİNDE YAŞANANLAR

Kaza, Erbaa Küçük Sanayi Sitesi kavşağında gerçekleşti. Amasya’nın Taşova ilçesinden Erbaa’ya doğru ilerleyen Ruşen Varol (46) yönetimindeki 10 AC 117 plakalı cip, kavşakta Emre Kumcu (21) yönetimindeki 60 EJ 151 plakalı otomobille çarpıştı. Olay sonucunda sürücüler ile birlikte Mehmet Salih Özübek (17), Abdulkadir Kaya (20) ve Hakan Ünal (48) yaralandı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan beş kişi, sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazanın yaşanma anı, hem araçların hem de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.