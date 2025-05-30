Tokat’ta Darp Edilen İki Kişi

Tokat’ta Darp Edildikleri İddia Edilen İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Tokat’ta gece saatlerinde meydana gelen olay, iki kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, olay saat 23.00 sıralarında Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde yaşandı. Trafik kazası ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı halde bulunan Hatice Yalman ve M. K.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Hatice Yalman Tokat Devlet Hastanesi’ne, M. K. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, Hatice Yalman doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede yapılan ilk incelemelerde, Yalman’ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu belirlendi.

DARP İDDİALARI VE POLİSİN SORUŞTURMASI

M. K., kız arkadaşıyla birlikte darp edildiklerini iddia etti. Olayın ardından Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, derhal inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda, yaralıların bulunduğu yerin yaklaşık 400 metre ilerisinde Hazine Deresi kenarında alkol şişeleri ve kan izlerine rastlandı. Çevredeki taşlar üzerinde de kan lekeleri bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışmalara devam etti.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.