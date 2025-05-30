Tokat’ta Darp Edilen İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Tokat’ta darp edildikleri söylenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kadın hayatını kaybederken, diğer yaralı ise tedavi altına alındı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve polisi harekete geçirdi. Alınan bilgilere göre, olay 23.00 sularında Topçam Mahallesi’ndeki Akşemsettin Caddesi üzerinde gerçekleşti. Trafik kazası ihbarının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

İLK MÜDAHALELER VE HASTANE SÜRECİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı durumda bulunan Hatice Yalman ve M. K. için ilk müdahaleyi yaptı. Hatice Yalman Tokat Devlet Hastanesi’ne, M. K. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Ne yazık ki, Hatice Yalman, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastanedeki ilk incelemelerde, Hatice Yalman’ın vücudunda ve başında darp izleri tespit edildi. M. K. ise, kız arkadaşıyla birlikte darp edildiklerini açıklıyor.

SORUŞTURMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI

Olayın hemen ardından Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, detaylı bir incelemeye başladı. Yapılan araştırmalarda, yaralıların bulunduğu yerin yaklaşık 400 metre ilerisinde Hazine Deresi kenarında alkol şişeleri ve kan izlerine ulaşıldı. Ayrıca çevredeki taşlar üzerinde de kan lekeleri olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kapsamlı bir çalışma gerçekleştirirken, polis ekipleri olayı aydınlatmak ve şüphelileri belirlemek amacıyla geniş ölçekli bir inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor.