Tokat’ta Darp Edilen Kadın Öldü

HASTANEEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tokat’ta darp edildikleri öne sürülen iki kişi hastaneye götürüldü. Kadın şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tokat’ta meydana gelen olay, gece saatlerinde polisin harekete geçmesine neden oldu. Alınan bilgiye göre, olay 23.00 sularında Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde gerçekleşti. Bölgeye, trafik kazası ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İLK MÜDAHALELER YAPILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı olarak bulunan Hatice Yalman ve M. K.’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hatice Yalman Tokat Devlet Hastanesi’ne, M. K. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Hatice Yalman kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Hastanede gerçekleştirilen ilk incelemelerde Hatice Yalman’ın vücudunda ve başında darp izlerinin olduğu belirlendi. M. K., kendisi ile kız arkadaşının darp edildiğini ifade etti.

OLAY YERİ İNCELEMELERİ BAŞLATILDI

Olayın ardından Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda, yaralıların bulunduğu yerin yaklaşık 400 metre ilerisinde yer alan Hazine Deresi kenarında alkol şişeleri ve kan izleri bulundu. Çevredeki taşlar üzerinde de kan lekeleri tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirdi. Polis ekipleri, olayı aydınlatmak ve şüphelilerin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme yapıyor. Soruşturma devam ediyor.