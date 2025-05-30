Tokat’ta Darp Edilen Kadın Öldü

Olayın Gelişimi

Tokat’ta yaşanan trajik bir olay, iki kişinin darp edilmesi sonucu hastaneye kaldırılmasını sağladı. Gece saatlerinde meydana gelen bu olayda, Hatice Yalman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri devreye girdi ve durumu araştırmak üzere harekete geçti.

Olay Yeri Ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre, olay 23.00 sularında Topçam Mahallesi’ndeki Akşemsettin Caddesi üzerinde gerçekleşti. Trafik kazası ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye gönderildi. İlk müdahale, yaralı durumdaki Hatice Yalman ve M. K.’ya yapıldı. Hatice Yalman Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, M. K. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak Hatice Yalman, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

İlk İncelemeler Sonrası Bulunan İzler

Hastanede gerçekleştirilen ilk incelemede, Hatice Yalman’ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu görüldü. M. K. ise, kendisi ve kız arkadaşının darp edildiklerini iddia etti. Olayın hemen sonrasında Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, durumu detaylı bir şekilde araştırmaya başladı.

Polisin Soruşturma Çalışmaları

Yaralıların bulunduğu yerin yaklaşık 400 metre ilerisinde Hazine Deresi kenarında alkol şişeleri ve kan izlerine rastlandığı belirlendi. Ayrıca, çevredeki taşlar üzerinde de kan lekeleri tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri kapsamlı bir çalışma yürüttü. Polis, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespit edilmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma süreci devam ediyor.