Tokat’ta Deprem Meydana Geldi

DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde, gecenin ilerleyen saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu korkutucu olay, vatandaşları endişelendirdi. AFAD, depremin saat 01.24’te meydana geldiğini duyurdu ve merkez üssünün Sulusaray ilçesi olduğunu bildirdi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE BÜYÜKLÜĞÜ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Sarsıntı, yerin 7.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak belirtti. Merkez üssünün, Arpacıkaracay ile Sulusaray arasında olduğunu kaydeden Kandilli, depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı. Bu bilgiler, depremin etkisini daha iyi anlamaya yardımcı oluyor.