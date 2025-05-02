Tokat’ta Dolu, Hayvan Sürülerini Etkiledi

ŞIDDETLİ DOLU YAĞIŞI TARIMI VE HAYVANLARI ETKİLEDİ

Tokat’ta bu akşam saatlerinde meydana gelen dolu yağışı, hem tarım arazilerini hem de yaylardaki hayvan sürülerini olumsuz etkiliyor. Gök gürültülü sağanak yağmur, yüksek bölgelerde doluya dönüşerek çevreyi beyaz bir örtüyle kapladı.

YETİŞTİRİCİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, yaylada bulunan küçükbaş ve büyükbaş sürüleri için zor anlar yarattı. Hayvanlar, dolu nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yaşanan anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.